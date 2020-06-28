Президент зустрівся з медиками Херсонщини та обговорив бачення медичної реформи

Президент Володимир Зеленський переконаний, що медичні працівники в Україні, незалежно від профілю та ланки надання допомоги, повинні мати не лише хороші умови праці, а й гідну зарплатню. Про це він сказав під час спілкування з персоналом Херсонської міської клінічної лікарні.

«При всій повазі до лікарів первинної ланки, мені здається, що це нечесно, коли заробітна плата в одних лікарів порівняно з іншими – вища. І порівняння тут не залежало від якості лікаря, професійних дій, заслуг, освіти тощо, а порівняння тільки в тому, що частина реформи зроблена, а частина – ні», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський констатував, що реформа медичної галузі нині фактично на самому старті, й додав: влада робить усе, щоб виправити ситуацію.

«Ми чесно сказали, що медики в країні є, а медицина – велика проблема. Медики у нас чудові, а медицини ні технічно, ні за умовами, ні за рівнем заробітної плати у нас немає. Ми на початку всіх цих дій і хочемо зробити дійсно нормальну медицину», – наголосив Президент.

Медики також порушили питання щодо формування більш чіткого переліку послуг, які надаватимуться громадянам.

Глава держави погодився з тим, що це необхідно зробити.

«Немає нічого страшного, якщо ти чесно кажеш людині, що це безкоштовно, а це – вибач, поки що така ситуація й на це треба витрачати кошти. Люди повинні це розуміти, і так має бути, а не розповідати байки, що у нас все безкоштовно, а потім не всі послуги людям надаємо», – зауважив Володимир Зеленський.

Директор лікарні Алла Малицька висловила переконання, що реформи будуть результативними за умови тісної співпраці влади та фахівців відповідних галузей.

Голова ОДА звернув увагу Президента на ситуацію з боротьбою з поширенням коронавірусу в області та зазначив, що регіон має одні з найнижчих показників щодо захворюваності. Начальник штабу боротьби з коронавірусом Юрій Ромаскевич розповів, що цього було досягнуто завдяки швидкому виявленню всіх осіб, які контактували з хворими на COVID-19, та проведенню ПЛР-тестування впродовж 24-30 годин, що допомогло значно зменшити поширення вірусу.

«Ми намагаємося не чекати, коли до нас звернуться, ми намагаємося знайти носія та ізолювати. Діємо так, як в усьому світі борються з епідеміями», – прокоментував Юрій Ромаскевич.

Президент подякував медикам за роботу та побажав здоров'я.

«Вдячні вам за роботу. Думаю, ваша практика потрібна для деяких наших областей», – підсумував Володимир Зеленський.