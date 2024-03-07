Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
У час російської агресії кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – звернення Президента України
У час російської агресії кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – звернення Президента України

7 березня 2024 року - 20:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

У час російської агресії кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – звернення Президента України

7 березня 2024 року - 20:01

Президент зустрівся з міністром оборони Великої Британії

7 березня 2024 року - 19:32

Україна завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх Героїв – Президент на врученні сертифікатів на житло Героям України та родинам полеглих воїнів

7 березня 2024 року - 13:56

Олена Зеленська: Фабрика-кухня – це не лише обіди, а й зміни на краще для всього суспільства

7 березня 2024 року - 11:24

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом сертифікатів на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих Героїв
Вручення Президентом сертифікатів на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих Героїв

7 березня 2024 року - 14:01

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з міністром оборони Великої Британії

7 березня 2024 року - 19:32

Президент зустрівся з міністром оборони Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку в наданні допомоги Україні.

«Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

Було відзначено суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.

Версія для друку