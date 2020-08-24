Президент зустрівся з підприємцями Кіровоградщини

У межах робочої поїздки до Кіровоградської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками місцевого бізнесу та обговорив з ними нагальні проблеми.

Зокрема, учасники зустрічі розповіли про наявність заборгованості НАЕК «Енергоатом» перед НВП «Радій» за поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на атомних електростанціях.

Президент України зазначив, що питання погашення кредиторської заборгованості «Енергоатому» та стійкого фінансового становища компанії є важливим як для роботи паливно-енергетичного комплексу, так і для постачальників. І нещодавно парламент ухвалив Закон «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії». Він має системно вирішити питання накопичених боргів. Уряд працює над імплементацією документа. Крім того, Президент звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики України з дорученням розв'язати проблемні питання погашення заборгованості НАЕК «Енергоатом» перед постачальниками.

На зустрічі також обговорили забезпечення виробничих галузей кваліфікованими економістами та інженерними кадрами.

Як зауважив Глава держави, підприємства повинні фінансово підтримувати профільні технікуми та училища, вкладаючи кошти в інфраструктуру знань.

«Якщо ви на підприємстві скажете, що у вас заробітна плата хорошого молодого спеціаліста після вишу – тисяча доларів, і таких людей берете... Скажете, що вам потрібні нові спеціалісти. Коли скажете, що у вас будуть отримувати такі кошти, ви побачите, який у вас буде конкурс в університеті. Як тільки почнеться конкурс – розумніші діти будуть вчитися. Щойно буде конкурс, після якого їх візьмуть, вони будуть вчитися якісно. Тому що ви будете присутні на профільних, виробничих іспитах. На іспитах після кожного курсу. І будете бачити, чи росте (студент. – Ред.) інтелектуально, чи ні. Це взаємне бажання», – наголосив Володимир Зеленський.

Також учасники заходу обговорили вплив несприятливих погодних умов на врожай у багатьох регіонах. Наголошувалося, що цього року було мало опадів і серйозна посуха, що негативно відбилося на врожаї. І, зважаючи на довгострокові зміни клімату не тільки в Україні, а й на планеті загалом, це може стати проблемою не одного року.

Президент відзначив, що, по-перше, необхідна довгострокова реакція.

«Потрібно створювати нові системи поливу, програми страхування врожаїв. Не хвилюйтеся: уряд уже цим займається – щодо страхування готується відповідний законопроект», – зауважив він.

По-друге, зазначив Володимир Зеленський, має бути ситуативна реакція в цьому році. Глава держави звернувся до уряду, Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, щоб вони терміново визначили, що можна встигнути зробити в цьому році, щоб допомогти аграріям.