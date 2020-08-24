Президент зустрівся з представниками бізнесу Харківщини

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу регіону.

«Ми почали з того, що стали будувати «вітрину» України, почали з інфраструктурних проектів, які розписані. У нас є великі плани: те, що можна побудувати за 10-15 років, у наші плани входить все це зробити впродовж найближчих чотирьох років», – повідомив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що на Харківщині проживає велика кількість талановитих людей.

«Це люди, різні за віком, різні за досвідом, різні за професією. Це підкреслює потужна ІТ-галузь, яка у вас є», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що в Харківській області зосереджено потужний інтелектуальний потенціал.

Під час зустрічі голова наглядової ради тресту «Житлобуд-1» Олександр Харченко закликав вирішити питання іпотечного кредитування.

Глава держави зазначив, що вже сьогодні у шести-восьми банках можна отримати іпотечний кредит під 10%.

«Ми завтра у другому читанні голосуємо законопроект, який дозволить брати людям іпотеку під 7%. Ми закриємо це питання. Ми домовлялися з Національним банком, що восени, до 1 жовтня люди зможуть брати іпотеку під 10% максимум. 10% уже є, тепер хочемо менше», – сказав Президент.

Під час зустрічі було обговорено проблему добудови Харківського обласного онкологічного центру. Президент закликав надати план із повноцінної добудови онкоцентру, щоб цей об’єкт не перетворився на довгобуд.

«Дайте нам формат, аби центр було добудовано за два роки. Ми це будемо підтримувати», – зазначив Володимир Зеленський.

ІТ-підприємець Роман Катеринчик зауважив, що Харків посідає перше місце в Україні за кількістю компаній у цій галузі. У регіоні працює 35 тисяч ІТ-фахівців. Торік ІТ-компанії сплатили до бюджету 6,4 млрд грн.

Роман Катеринчик закликав створити більше можливостей для навчання ІТ-фахівців. Зокрема, збільшити державне замовлення на спеціальності цієї галузі.

Президент підтримав пропозицію підприємця. Зокрема, він закликав поглибити вивчення математики у навчальних закладах.

Засновник компанії Agroportex.Bio Дмитро Титаренко запропонував реалізувати у Харківській області пілотний проект аграрного парку. Він закликав ухвалити законодавчі документи, у яких будуть враховані податкові преференції для інвесторів.

Президент наголосив, що цього тижня Верховна Рада має розглянути в другому читанні законопроект щодо «інвестиційних нянь». Зокрема, цей документ передбачає звільнення від сплати податків великих інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн доларів.

Перед зустріччю з представниками бізнесу Президент ознайомився із зібранням рідкісних видань та рукописів, що зберігаються у Науковій бібліотеці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.