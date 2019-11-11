Президент зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту у Нормандському форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

Глава держави подякував за спільне звернення ієрархів до мешканців тимчасово окупованих територій, а також за роботу, яку проводять святі отці для українців. У зв’язку з переговорами лідерів країн Нормандського формату Президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони.

«Ми – різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, бо у нас велика, дуже гарна, іноді зі складнощами, але наша люба країна. Дуже вірю у вас», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що через три роки блокування зустрічі «Нормандської четвірки» з’явилася можливість розпочати діалог.

Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради. «Тоді відчуватиму, що всі ми разом», – сказав він.

Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали Президенту сили, терпіння й Божого благословення на переговорах лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

Митрополит Української православної церкви Онуфрій підтримав мирні ініціативи. «Життя людини нічим не може бути виправдане або викуплене. Воно найдорожче в усьому світі. Те, що ви почали цю місію миротворчості, – ми вам за це вдячні й розуміємо, що це складний процес. Але його треба було почати – процес не може мати успіху, якщо хтось його не почне», – зазначив Митрополит УПЦ. За його словами, питання необхідно вирішувати шляхом діалогу.

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський та всієї України Епіфаній наголосив: «Церкви мають великий потенціал, який потрібно використовувати у тих мирних ініціативах, які ви зараз проявляєте щодо завершення цієї страшної війни. Ми молимося за мир – за справедливий мир в Україні».

Предстоятель ПЦУ зазначив, що багато подорожує Україною та спілкується з людьми. «Вони інколи не розуміють, їм треба більше доносити інформацію, переконувати. Церкви можуть виконувати цю місію – доносити правдиву інформацію. Наприклад, часто запитують – як ви ставитеся до ринку землі, до врегулювання ситуації на Донбасі тощо», – розповів Митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також звернувся з проханням посприяти у вирішенні питань переслідування парафіян і судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі.

Верховний архієпископ Києво-Галицький, Глава Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що нині Україна є демократичною державою, де всі почуваються вільно – незалежно від віросповідання, і релігійна спільнота дорожить таким станом справ.

«Хочу побажати вам сили Мойсея, який міг сказати фараонові «Let my people go». Бо ніхто сьогодні так не зацікавлений, щоб наступив мир в Україні, як самі українці. Росія має свої інтереси, багаті країни заходу мають свої інтереси. Ми не можемо в тих перемовинах відступитися від свого бажання бути вільною, незалежною державою, яка обрала свій шлях розвитку. Ми гідні того, щоб інші народи, наші сусіди поважали наш вибір», – наголосив предстоятель УГКЦ. Він побажав Президенту мудрості та запевнив у підтримці в роботі на благо українців.

Представники церков і релігійних організацій також висловили занепокоєння стосовно законопроекту № 0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, відзначили питання виділення землі для зведення культових споруд, а також наголосили на необхідності співпраці для підтримки безпеки всередині країни.

Президент запевнив у готовності до зустрічей і розв’язання проблем.