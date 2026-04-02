Президент зустрівся з рабинами українських міст і представниками єврейських громад та привітав їх зі святом Песах

З нагоди свята Песах Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рабинами українських міст та представниками єврейських громад, серед яких були військовий капелан та воїн ЗСУ.

Глава держави привітав усіх зі святом Песах та побажав присутнім та їхнім рідним здоров’я й перемоги. За словами Президента, Песах – саме про перемогу свободи.

«Це сьогодні дуже важливо для України. Важлива свобода, за яку ми боремося всім народом України. І дякуємо вам за те, що ви в цій боротьбі, за те, що підтримуєте весь народ, всю нашу державу. Підтримуєте свої громади, підтримуєте наших людей. Ваша підтримка дуже важлива», – наголосив Володимир Зеленський.

Головні рабини зазначили, що Україна живе в дуже складний час, але не втратила своєї державності та свободи, продовжує боротися. Вони наголосили, що єврейська громада й надалі докладатиме усіх зусиль та молитиметься за перемогу нашої країни.

«Свобода починається зсередини, із себе. І ми дуже раді й горді, що ми живемо в Україні в такий важкий час. Для нас честь, що ми пов’язані з Україною. Ми тут живемо вже багато років, ми пов'язали з Україною наше життя, наші родини. Ми впевнені, що буде справедливий мир, справжня перемога», – зауважив голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер.

«Війна закінчиться, і буде перемога України. Бог благословить нас. Усі режими мають впасти – і потім посиплеться вся вісь зла», – наголосив головний рабин України Моше Асман.

Віцепрезидент Федерації єврейських громад України Рафаель Рутман додав, що за час повномасштабного російського вторгнення зросла кількість єврейської літератури, перекладеної українською мовою. За його словами, усі ці книги друкуються в Харкові попри те, що видавництво неодноразово зазнавало атак з боку Росії. Рафаель Рутман представив понад 40 книг та подарував Володимиру Зеленському першу україномовну Тору.