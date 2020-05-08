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Президент зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, яким держава виділила житло в Золотому

8 травня 2020 року - 15:57

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав м. Золоте Попаснянського району. Глава держави оглянув квартири, капітальний ремонт яких зробили за державні кошти. В них уже наступного тижня почнуть заселятися родини внутрішньо переміщених осіб, які наприкінці минулого року зверталися до Президента з проханням про виділення житла. Наразі майже готові 10 квартир, на черзі – ще п'ять.

Спілкуючись із сім'ями, Володимир Зеленський висловив задоволення, що держава виконала свої зобов'язання перед родинами, які вимушені були покинути власні домівки через загрозу життю та здоров'ю.

«Ми обіцяли – і зробили. Нехай у нових домівках панує злагода й мир», – сказав Президент.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Луганської області 20 листопада 2019 року Володимир Зеленський зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях. Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом півгодини. Після цього родини переїхали у підконтрольну Україні частину Золотого.

Люди попросили Президента допомогти у вирішенні житлової проблеми.

Згодом, 9 грудня, військово-цивільна адміністрація м. Золотого та с. Катеринівки уклала договори на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту 15 квартир комунальної власності з фонду житла для тимчасового проживання.

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