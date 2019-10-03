Президент зустрівся з українською громадою Латвії: Ми маємо бути єдиними

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвії поспілкувався з українською діаспорою та наголосив на важливості її ролі у підтримці Української держави.

«Ви є маленькою Україною у Латвії, тому ви не повинні бути розрізненими. Як і ми в Україні, ви маєте бути об’єднаними та пам’ятати, що від кожного з вас залежить, коли буде мир, коли ми повернемо наші території, всіх наших громадян і обов’язково переможемо у цій війні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українська діаспора є «нашими голубами миру», які доносять усьому світові правду про події в Україні.

«Це справді наші великі дипломати – крім амбасадорів, посольств, народні дипломати України», – сказав Глава держави.

Учні Ризької української школи виконали Гімн України.

«Це дуже приємно, що у центрі Риги звучить наш гімн», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав представників діаспори не забувати дні пам’яті українських воїнів, які загинули за незалежність нашої держави.

Він подякував мерії Риги за створення Українського саду в місті.

Також Володимир Зеленський і Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс поклали квіти до Монумента Свободи, що розташований у центрі Риги. Він символізує єдність, державність Латвії та присвячений загиблим за незалежність країни.

Крім того, Президент України разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та відвідали Музей окупації Латвії.