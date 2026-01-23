Президент зустрівся з українською молоддю

Напередодні Міжнародного дня освіти Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Другому національному форумі талановитої молоді. Цей захід уже другий рік поспіль організовує Фонд Президента з підтримки освіти, науки та спорту, щоб відзначити досягнення юних українців та українок на державному рівні, а також продемонструвати перспективи професійної реалізації в Україні.

Форум об’єднав понад 600 учасників з усієї країни. Серед них – переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, олімпіади з робототехніки WRO 2025, випускники із найвищими результатами НМТ та призери юнацьких Олімпійських ігор 2025 року.

«Ми вам вдячні за те, що ви в Україні, і це правда. Я думаю, що ми всі повинні бути вдячні передусім нашим військовим. Завдяки їм є Україна. А по-друге, вдячні вам. Ви даєте цю енергію та мотивацію боротися за те, що є Україною. Україною є передусім наша свобода, наші люди», – зазначив Глава держави.

Під час форуму обговорили залучення української молоді до напрацювання сучасних наукових рішень, розвиток перспективних галузей під час війни та їх використання в мирний час, а також виклики для повоєнної відбудови країни.

Володимир Зеленський наголосив, що в час війни Україна досягла значних успіхів у розвитку технологій, передусім в оборонному секторі, і важливо не втратити цей досвід після встановлення миру.

«Все те, що сьогодні працює на фронт, на збереження нашої обороноздатності, в мирний час буде працювати на мирний процес. Та сама фронтова медицина буде працювати виключно на цивільний сектор після закінчення війни. Технології, розмінування тощо. Все те, що сьогодні пов'язано з дронами, з інженерією, з математикою, все те, що було втрачено багато років в Україні, знайшло себе», – зауважив Президент.

Глава держави вручив молодим ученим понад 40 почесних знаків премії Президента України за роботи в галузях фізики, хімії, цифрових технологій, інновацій, економіки, медицини, екології та будівництва.