Президент зустрівся з ветеранами АТО/ООС Волині

У Луцьку Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами бойових дій Волинської області, які захищали територіальну цілісність і незалежність України на Донбасі, в зоні проведення АТО/ООС.

Ветерани порушили низку актуальних для них питань, насамперед про доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення. Крім трьох чинних програм лікування, обговорили можливості для створення нової програми, яка покривала б дорогу медичну допомогу для ветеранів з інвалідністю.

«Для держави це незначна сума порівняно з тим, що ви віддали й віддаєте Україні. Тому я тут з вами погоджуюся повністю», – сказав Президент.

Також до Володимира Зеленського звернулася мати одного із загиблих воїнів з проханням про скасування розважальних заходів та роботи розважальних закладів у День пам'яті захисників України 29 серпня. Володимир Зеленський повідомив, що це питання вже опрацьовано, і День пам'яті захисників буде справжнім днем вшанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя.

Глава держави наголосив, що нещодавно в Офісі Президента було створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України. Глава держави очікує, що Рада візьме на себе основні питання комунікації та допомагатиме з вирішенням актуальних проблем.