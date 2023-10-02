Президент зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Італії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Антоніо Таяні, який перебуває в Києві з метою участі у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу.

Володимир Зеленський подякував Італії за солідарність і всебічну підтримку України в протидії повномасштабній російській агресії.

«Хочу подякувати вашій країні, уряду, Прем’єр-міністру за політичну підтримку нашої країни в усіх питаннях. Також хочу висловити подяку італійському суспільству», – сказав він.

Президент висловив сподівання, що тема України буде серед ключових пріоритетів головування Італії в «Групі семи» у 2024 році.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою та першочергові потреби сил оборони України. Володимир Зеленський привітав приєднання Італії до коаліції з розмінування України та ІТ-коаліції. Було наголошено на важливості подальшого нарощування оборонної підтримки нашої держави, зокрема посилення ППО для захисту мирних українців та зернової інфраструктури.

Було обговорено реалізацію Української формули миру й планований Глобальний саміт миру.

«Для України важливою залишається участь країн Глобального Півдня в реалізації Формули. Упевнений, що Італія може відіграти важливу роль у їх залученні», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу було приділено питанням подальшої підтримки нашої країни з боку Італійської Республіки на шляху до ЄС і НАТО, а також темі безпекових гарантій у розвиток спільної декларації «Групи семи» про підтримку України.

Володимир Зеленський високо оцінив готовність Італії взяти під свій патронат Одесу, зокрема фінансування відбудови Спасо-Преображенського кафедрального собору та інших історичних пам’яток міста, пошкоджених внаслідок російських ракетних атак.