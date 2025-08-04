Президент зустрівся з воїнами, які захищають Україну на Вовчанському напрямку

У командно-спостережному пункті 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та в пункті управління 57-ї ОМПБр Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які захищають Україну на Вовчанському напрямку, і заслухав доповіді командирів.

Командир ОТУ «Харків» Михайло Солімчук, командир бригади Євген Солодаєв і командир батальйону Сергій Супрун доповіли про оборону Вовчанська, бої за агрегатний завод та інші позиції, динаміку боїв за останній час, а також про участь у війні проти України найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

Президент подякував присутнім воїнам і їхнім побратимам за те, що вони тримають Вовчанський напрямок, і відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня і медалями «За військову службу Україні».

«Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. Для мене честь сьогодні бути тут, у вашій бригаді, особисто потиснути вам руку й нагородити», – сказав Володимир Зеленський.

Він обговорив із командирами батальйонів застосування на полі бою різних типів дронів, забезпечення ними, зокрема шляхом прямого фінансування бригад, і залучення до війська добровольців у межах «Контракту 18–24».

Військові розповіли про актуальні потреби підрозділів, а також запропонували свої варіанти розв’язання проблемних питань. Глава держави зазначив, що всі порушені питання будуть опрацьовані.