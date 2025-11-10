Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента
Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента

10 листопада 2025 року - 20:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента

10 листопада 2025 року - 20:23

Президент зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії

10 листопада 2025 року - 19:49

Президент подякував рятувальникам, які ліквідовували наслідки російських обстрілів цими тижнями

9 листопада 2025 року - 21:19

Україна разом з партнерами в Євросоюзі готує пропозиції до 20-го пакета санкцій проти Росії – Володимир Зеленський

9 листопада 2025 року - 20:59

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив воїнів Десантно-штурмових військ ЗСУ державними нагородами
Президент відзначив воїнів Десантно-штурмових військ ЗСУ державними нагородами

8 листопада 2025 року - 15:15

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії

10 листопада 2025 року - 19:49

Президент зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народної скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич.

Глава держави подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України.

«Ми вдячні Александру Вучичу. Періодично проводимо з ним телефонні розмови, маємо зустрічі. Говорили про членство у Євросоюзі, виклики та про те, як підтримати один одного. Ми готові підтримувати країни Західних Балкан і наших друзів із Молдови. І розраховуємо на вашу країну, що вона підтримає Україну», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони детально обговорили процес європейської інтеграції, що є стратегічною метою для України та Сербії.

Ана Брнабич наголосила, що важливо продовжувати взаємну підтримку на цьому шляху.

«Я рада бути в Україні, і ми будемо працювати над продовженням нашого співробітництва, особливо в напрямі європейської інтеграції», – сказала вона.

Президент України та Голова Народної скупщини Сербії також говорили про міждержавну співпрацю і партнерство заради регіональної безпеки.

Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння першої леді Сербії Тамари Вучич, її участь у самітах перших леді та джентльменів та увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія. 

«Немає жодної країни, яка могла б самостійно повернути всіх дітей. Саме тому ми розраховуємо на коаліцію різних країн, лідерів, урядів і парламентів», – наголосив Президент.

Версія для друку