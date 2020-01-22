Президент зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський у Єрусалимі провів зустріч зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.

Було відзначено останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму. З 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів, наголосили перемовники.

Володимир Зеленський підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала торік у серпні.

«Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі», – зазначив Володимир Зеленський.