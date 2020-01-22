Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

24 січня 2020 року - 15:02

Україна хоче бачити великі інвестиції – Президент на зустрічі з представниками ділових кіл Ізраїлю

24 січня 2020 року - 14:52

Вітання Президента України особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки України

24 січня 2020 року - 13:05

Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Яд Вашем»

24 січня 2020 року - 12:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Держави Ізраїль
Робочий візит Президента України до Держави Ізраїль

24 січня 2020 року - 11:12

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

24 січня 2020 року - 15:02

Президент зустрівся зі Спікером Кнесету Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський у Єрусалимі провів зустріч зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.

Було відзначено останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму. З 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів, наголосили перемовники.

Володимир Зеленський підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала торік у серпні.

«Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі», – зазначив Володимир Зеленський.

ф

Робочий візит Президента України до Держави Ізраїль

24 січня 2020 року - 11:12
Версія для друку