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Президент зустрівся зі Спікером парламенту Ісландії та членами Комітету у закордонних справах

29 жовтня 2024 року - 17:02

Президент зустрівся зі Спікером парламенту Ісландії та членами Комітету у закордонних справах

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером парламенту Ісландії Біргіром Арманнссоном та членами Комітету у закордонних справах.

Глава держави подякував Спікеру за активну участь у парламентських заходах міжнародної Кримської платформи, відзначив рішення парламенту про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу та окремо висловив подяку за оборонну підтримку України з боку Ісландії. 

Ключові теми, які обговорили під час зустрічі, – реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Президент наголосив на тому, що до участі в ньому важливо залучити країни Глобального Півдня.

Володимир Зеленський відзначив вагому роль Ісландії у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також Реєстру збитків.

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