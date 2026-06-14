Президенти України, Сполучених Штатів Америки та Франції підсумували результати перемовин на саміті G7 і скоординували позиції

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном, яка може багато змінити.

Лідери підсумували спільні перемовини на саміті G7 і скоординували позиції.

«Вдячний Президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Емманюелю за відмінну організацію саміту й незмінно сильну спільну роботу. Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити. Дякую!» – зазначив Володимир Зеленський.