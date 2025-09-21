Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

Санкції проти російського танкерного флоту та розвиток двосторонніх відносин: відбулася зустріч президентів України та Панами

24 вересня 2025 року - 21:26

Президенти України та Анголи обговорили поглиблення двосторонніх відносин та співпрацю у взаємовигідних сферах

24 вересня 2025 року - 20:54

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

24 вересня 2025 року - 18:50

Перша леді України закликала учасників 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН зробити ментальне здоров’я глобальним пріоритетом

24 вересня 2025 року - 15:30

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

Президенти України та Анголи обговорили поглиблення двосторонніх відносин та співпрацю у взаємовигідних сферах

24 вересня 2025 року - 20:54

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Анголи Жуаном Лоренсу.

Глава держави подякував за підтримку та зазначив, що розраховує на поглиблення двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський розповів про гуманітарну програму «Зерно з України», завдяки якій ми разом із партнерами забезпечуємо продовольством країни, які цього потребують. Володимир Зеленський запросив Анголу взяти участь у цьогорічному саміті «Продовольство з України».

Лідери окремо обговорили двостороннє партнерство у сферах аграрної промисловості й технологій. Глава держави озвучив конкретні пропозиції для партнерства та запросив делегацію Анголи приїхати до України для детального обговорення можливих спільних проєктів. Президент Анголи висловив зацікавленість.

Президенти домовилися підтримувати контакт.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року.
