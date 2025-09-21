Президенти України та Анголи обговорили поглиблення двосторонніх відносин та співпрацю у взаємовигідних сферах

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Анголи Жуаном Лоренсу.

Глава держави подякував за підтримку та зазначив, що розраховує на поглиблення двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський розповів про гуманітарну програму «Зерно з України», завдяки якій ми разом із партнерами забезпечуємо продовольством країни, які цього потребують. Володимир Зеленський запросив Анголу взяти участь у цьогорічному саміті «Продовольство з України».

Лідери окремо обговорили двостороннє партнерство у сферах аграрної промисловості й технологій. Глава держави озвучив конкретні пропозиції для партнерства та запросив делегацію Анголи приїхати до України для детального обговорення можливих спільних проєктів. Президент Анголи висловив зацікавленість.

Президенти домовилися підтримувати контакт.