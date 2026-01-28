Президент:

28 січня 2026 року - 20:51

ностанні новини

Знаємо, що росіяни готуються до нового удару, розвідка дає інформацію щодо цього – звернення Президента

28 січня 2026 року - 20:49

Президенти України та Франції обговорили підтримку української енергосистеми та боротьбу з тіньовим флотом РФ

28 січня 2026 року - 20:14

Подальше зниження граничної ціни на російську нафту та активна протидія тіньовому флоту змусять Росію бути більш відкритою до миру – Ігор Брусило

28 січня 2026 року - 16:15

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

27 січня 2026 року - 19:04

фФотогалерея
Президент України ушанував памʼять жертв Голокосту
Президент України ушанував памʼять жертв Голокосту

27 січня 2026 року - 13:34

Президенти України та Франції обговорили підтримку української енергосистеми та боротьбу з тіньовим флотом РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл Росією пасажирського потяга на Харківщині. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати, які постійно зростають.

Президенти обговорили дипломатичну роботу: тристоронні зустрічі в Абу-Дабі та підготовку до нових, які можуть відбутися. Також ішлося про боротьбу з російським тіньовим флотом. Емманюель Макрон розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні.

Особливу увагу лідери приділили посиленню української енергетичної стійкості. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цьогоріч будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб. Володимир Зеленський подякував за цю допомогу.

