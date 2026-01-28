Президенти України та Франції обговорили підтримку української енергосистеми та боротьбу з тіньовим флотом РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл Росією пасажирського потяга на Харківщині. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати, які постійно зростають.

Президенти обговорили дипломатичну роботу: тристоронні зустрічі в Абу-Дабі та підготовку до нових, які можуть відбутися. Також ішлося про боротьбу з російським тіньовим флотом. Емманюель Макрон розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні.

Особливу увагу лідери приділили посиленню української енергетичної стійкості. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цьогоріч будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб. Володимир Зеленський подякував за цю допомогу.