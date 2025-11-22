Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента
Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента

22 листопада 2025 року - 15:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України та Франції обговорили роботу переговорних команд у Швейцарії

23 листопада 2025 року - 18:59

Президент провів спільну розмову з прем’єр-міністрами Хорватії та Люксембургу

23 листопада 2025 року - 16:41

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили дипломатичну ситуацію та переговорний процес щодо досягнення реального миру

23 листопада 2025 року - 16:18

Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

22 листопада 2025 року - 20:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Франції обговорили роботу переговорних команд у Швейцарії

23 листопада 2025 року - 18:59

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили роботу переговорних команд України та Франції з партнерами у Женеві. Дуже важливо, щоб був практичний результат, який наблизить Україну та всю Європу до надійного миру та безпеки.

Президенти скоординували позиції. Володимир Зеленський відзначив те, що діалог є й дипломатія активізована. Україна розраховує, що партнери почують наші аргументи.

Глава держави наголосив, що лідерство Сполучених Штатів Америки важливе, і подякував за все, що США та Президент Дональд Трамп роблять заради безпеки. Україна зберігає максимальну конструктивність.

Версія для друку