Президенти України та Франції обговорили роботу переговорних команд у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили роботу переговорних команд України та Франції з партнерами у Женеві. Дуже важливо, щоб був практичний результат, який наблизить Україну та всю Європу до надійного миру та безпеки.

Президенти скоординували позиції. Володимир Зеленський відзначив те, що діалог є й дипломатія активізована. Україна розраховує, що партнери почують наші аргументи.

Глава держави наголосив, що лідерство Сполучених Штатів Америки важливе, і подякував за все, що США та Президент Дональд Трамп роблять заради безпеки. Україна зберігає максимальну конструктивність.