Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує – звернення Президента
Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує – звернення Президента

6 серпня 2025 року - 21:37

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України та Франції обмінялися деталями контактів із партнерами

7 серпня 2025 року - 16:57

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц скоординували спільну позицію та наступні кроки

7 серпня 2025 року - 15:58

Володимир Зеленський обговорив із головами територіальних громад Сумщини проблемні питання прифронтових територій

6 серпня 2025 року - 22:00

На Сумщині Президент провів нараду з Головкомом ЗСУ, міністром оборони та командувачем ДШВ

6 серпня 2025 року - 21:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Франції обмінялися деталями контактів із партнерами

7 серпня 2025 року - 16:57

Президенти України та Франції обмінялися деталями контактів із партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави поділився українським баченням учорашньої розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. 

Емманюель Макрон поінформував про свої контакти з партнерами, які вже відбулися сьогодні, а також про інші, заплановані на цей день. 

Лідери скоординували позиції та обмінялися баченням ситуації. Президенти України та Франції погодилися, що має бути однаковий європейський погляд на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного кроку Європи, США та України залежить дуже багато і зараз, і на майбутнє.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон мають однакову позицію: робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

Президенти України та Франції домовилися пізніше обговорити підсумки своїх розмов з іншими лідерами.

Емманюель Макрон також коротко поінформував про ситуацію з лісовими пожежами на Півдні Франції. Володимир Зеленський запропонував надати необхідну допомогу.

Версія для друку