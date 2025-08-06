Президенти України та Франції обмінялися деталями контактів із партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави поділився українським баченням учорашньої розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Емманюель Макрон поінформував про свої контакти з партнерами, які вже відбулися сьогодні, а також про інші, заплановані на цей день.

Лідери скоординували позиції та обмінялися баченням ситуації. Президенти України та Франції погодилися, що має бути однаковий європейський погляд на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного кроку Європи, США та України залежить дуже багато і зараз, і на майбутнє.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон мають однакову позицію: робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

Президенти України та Франції домовилися пізніше обговорити підсумки своїх розмов з іншими лідерами.

Емманюель Макрон також коротко поінформував про ситуацію з лісовими пожежами на Півдні Франції. Володимир Зеленський запропонував надати необхідну допомогу.