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Президенти України та Франції скоординували наступні кроки для досягнення гарантованого миру

25 лютого 2025 року - 22:47

Президенти України та Франції скоординували наступні кроки для досягнення гарантованого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити результати контактів з партнерами та узгодити наступні кроки.

Глава Української держави подякував за всю допомогу та підтримку. Україна завжди пам’ятатиме, як багато Франція робить для нашого спільного майбутнього.

Емманюель Макрон поінформував про свій візит до Сполучених Штатів Америки та зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський поділився деталями вчорашньої зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії в Києві, під час якої, зокрема, ішлося про чіткі гарантії безпеки.

Президенти України та Франції детально обговорили наступні кроки й плани для напрацювання спільної позиції та координацію з усіма партнерами в Європі. Лідери також узгодили подальші контакти в різних форматах.

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