Президенти України та Франції скоординували підготовку зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні 9 грудня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Президент Франції наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у Нормандському форматі відбувся. У результаті всіма сторонами узгоджено дату його проведення – 9 грудня у Парижі.

Лідери України та Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на найвищому рівні.

Володимир Зеленський поінформував французького Президента про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

Еммануель Макрон підкреслив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Франції в усіх питаннях.

Сторони також обговорили економічну співпрацю двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту Президента Французької Республіки до України.