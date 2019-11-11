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Президенти України та Франції скоординували підготовку зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні 9 грудня

15 листопада 2019 року - 19:27

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Президент Франції наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у Нормандському форматі відбувся. У результаті всіма сторонами узгоджено дату його проведення – 9 грудня у Парижі.

Лідери України та Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на найвищому рівні.

Володимир Зеленський поінформував французького Президента про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

Еммануель Макрон підкреслив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Франції в усіх питаннях.

Сторони також обговорили економічну співпрацю двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту Президента Французької Республіки до України.

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