Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми повинні зробити все, щоб якнайбільше наших міст і громад були захищені – звернення Президента України
Ми повинні зробити все, щоб якнайбільше наших міст і громад були захищені – звернення Президента України

9 квітня 2024 року - 17:16

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська: Безбар’єрність маємо сприймати як належне та єдине правильне рішення

10 квітня 2024 року - 18:09

Президенти України та Швейцарії домовилися провести перший Глобальний саміт миру в червні

10 квітня 2024 року - 17:36

Президент України зустрівся з міністром національної оборони Литви

10 квітня 2024 року - 14:37

Україна не просить надто багато: нам потрібні системи ППО, бойові літаки, артилерія, справедливість – Президент під час Дельфійського економічного форуму

10 квітня 2024 року - 14:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

9 квітня 2024 року - 14:57

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Швейцарії домовилися провести перший Глобальний саміт миру в червні

10 квітня 2024 року - 17:36

Президенти України та Швейцарії домовилися провести перший Глобальний саміт миру в червні

Президент України провів телефонну розмову з Президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд. Володимир Зеленський подякував за сьогоднішнє рішення Федеральних зборів Швейцарії виділити 5 мільярдів швейцарських франків на відновлення України. 

«Це потужний знак солідарності з українцями, які постраждали від війни», – заявив Президент України.

Співрозмовники обговорили практичні питання щодо організації першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року. 

Володимир Зеленський і Віола Амхерд домовилися продовжувати роботу щодо залучення якомога більшої кількості країн до участі в саміті для напрацювання спільного бачення з практичного досягнення справедливого, стійкого та всеосяжного миру для України.

Саміт стане логічним продовженням роботи з реалізації Української формули миру, зокрема зустрічей на рівні послів понад 80 країн, акредитованих в Україні, а також чотирьох зустрічей радників з питань національної безпеки, які відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та у Давосі.

Версія для друку