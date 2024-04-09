Президенти України та Швейцарії домовилися провести перший Глобальний саміт миру в червні

Президент України провів телефонну розмову з Президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд. Володимир Зеленський подякував за сьогоднішнє рішення Федеральних зборів Швейцарії виділити 5 мільярдів швейцарських франків на відновлення України.

«Це потужний знак солідарності з українцями, які постраждали від війни», – заявив Президент України.

Співрозмовники обговорили практичні питання щодо організації першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року.

Володимир Зеленський і Віола Амхерд домовилися продовжувати роботу щодо залучення якомога більшої кількості країн до участі в саміті для напрацювання спільного бачення з практичного досягнення справедливого, стійкого та всеосяжного миру для України.

Саміт стане логічним продовженням роботи з реалізації Української формули миру, зокрема зустрічей на рівні послів понад 80 країн, акредитованих в Україні, а також чотирьох зустрічей радників з питань національної безпеки, які відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та у Давосі.