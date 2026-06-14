Президенти України та Швейцарії обговорили дипломатичну роботу заради миру, посилення санкцій проти Росії та енергетичну підтримку

У Женеві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Швейцарії Гі Пармеленом.

Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та поінформував про наслідки російської атаки на Україну в ніч на 15 червня.

Президенти обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру та відповідну роботу з партнерами. Володимир Зеленський зазначив, що зараз позиції України на фронті значно сильніші, а українські мідлстрайки та дипстрайки змушують Росію відчувати наслідки війни, яку вона розв’язала.

Лідери обговорили посилення санкційної політики проти Росії, зокрема нові обмеження щодо енергетичного сектору.

Володимир Зеленський поінформував про потреби України в посиленні протиповітряної оборони.

Окрема увага – співпраці в енергетичній сфері. Президент України подякував Швейцарії за внесок у зміцнення енергетичної стійкості нашої країни під час минулої зими. Глава держави зазначив, що Україна розраховує на внески Швейцарії у Фонд підтримки енергетики України та фінансування закупівлі газу.

Володимир Зеленський запросив Президента Швейцарії приїхати до України з візитом.