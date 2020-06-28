Президенти України та Швейцарії відвідали КП «Вода Донбасу»

Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час поїздки на Донбас відвідали комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».

Президенти заслухали доповідь голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка щодо проблемних питань діяльності компанії.

Володимир Зеленський зазначив, що це комунальне підприємство забезпечує питною водою близько чотирьох мільйонів мешканців Донецької області, серед іншого, українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. З 2014 року об’єкти КП неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань, через що періодично припинялася подача води. Погіршився технічний стан інфраструктури підприємства, зросла нестача хімічних реагентів для очистки води та технологічного обладнання.

«За цих обставин для нас надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога з боку Швейцарії. Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очистки, установки для знезараження питної води та багато іншого дали змогу запобігти гуманітарній катастрофі на Донеччині», – сказав Глава Української держави.

Він привітав нову швейцарську Програму співробітництва з Україною на наступні три роки, відповідно до якої на потреби «Води Донбасу» у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків.

«Сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації – це ще 17 вантажівок. 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. А ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь. Сьогодні я щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу й цінну допомогу», – зазначив Президент України.

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко зауважив, що «Вода Донбасу» – найбільше підприємство на Донеччині, на ньому працює понад 11 тисяч осіб.

«Ми починаємо постачання на території, підконтрольній Україні, потім вода рухається на непідконтрольну територію, а потім знову виходить на південь області, до Маріуполя», – розповів голова Донецької ОДА.

Він додав, що з міжнародною допомогою планується модернізація каналу Сіверський Донець – Донбас. Також передбачається вдосконалення роботи водопроводу для зменшення залежності від території, де тривають бойові дії, та впровадження енергоефективних технологій. У межах підвищення енергоефективності планується заміна старих труб на нові, пластикові. Також передбачається встановити нові насоси, що допоможе зменшити енергопостачання в 1,5 раза.

Симонетта Соммаруга зазначила, що постачання питної води дуже важливе для подолання гуманітарних викликів. Це наочно продемонструвала коронакриза, адже вода означає гігієну.

Вона наголосила, що Швейцарія надає гуманітарну допомогу населенню України на лінії розмежування, починаючи з 2015 року.

«Пане Президенте, я хотіла б щиро подякувати вам та вашому уряду саме за те, що ви й надалі дозволяєте швейцарській гуманітарній допомозі приїжджати в зони, які є непідконтрольними сьогодні українському уряду. Це показує вашу відданість гуманітарним принципам і розуміння потреб людей у регіоні», – зазначила Президент Швейцарської Конфедерації.

За її словами, оскільки цьогорічна зима була теплою, для підготовки питної води довелося витрачати більше хімічних реагентів, і їхні запаси на складах закінчуються.

«Тому я дуже рада, що ми змогли передати 300 тонн допомоги для очищення води та відповідні прилади, які допоможуть людям отримати чисту воду. Пане Президенте, будьте впевнені, що це не остання гуманітарна допомога від Швейцарії – у вересні ми плануємо наступну велику партію. Швейцарський народ та уряд не залишать Україну», – сказала Симонетта Соммаруга, звертаючись до Володимира Зеленського.

Також президенти оглянули швейцарську гуманітарну автоколону із 17 вантажних автомобілів з обладнанням та хімічними реагентами для очищення води для передачі в межах проекту «Вода Донбасу» та медичними засобами захисту від COVID-19 для лікарень міста Слов’янська.

Швейцарія є фактично єдиною державою, яка забезпечує надання гуманітарної допомоги по обидва боки лінії розмежування на сході України. Основними гуманітарними проектами є очищення питної води на Донбасі, доставка медикаментів та медичного обладнання. КП «Компанія «Вода Донбасу» з 2015 року отримує гуманітарну допомогу від уряду Швейцарії щодо забезпечення якості питної води для населення Донецької області. За 2016-2019 роки компанія одержала допомоги на суму 49,8 млн грн.

Президенти поспілкувалися з представниками КП «Компанія «Вода Донбасу» та командою швейцарської гуманітарної автоколони.

Також Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга поклали квіти до меморіальної дошки працівникам підприємства, які загинули внаслідок артобстрілу території насосної станції з боку незаконних збройних формувань.