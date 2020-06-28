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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

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Зустріч Президента з представниками Ради резервістів Збройних Сил України
Зустріч Президента з представниками Ради резервістів Збройних Сил України

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Президенти України та Швейцарської Конфедерації розпочали робочу поїздку на Донбас

23 липня 2020 року - 10:20

Президент України Володимир Зеленський та Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

На Луганщині президенти України та Швейцарської Конфедерації ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво».

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