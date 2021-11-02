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Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН

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Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
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Президенти України та Словаччини підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України

2 листопада 2021 року - 15:19

Президенти України та Словаччини підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

У межах зустрічі глав держав було укладено спільну Декларацію про визнання європейської перспективи України. Словаччина стала п'ятою державою – членом Європейського Союзу, з якою підписано подібний документ.

«Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував увагу на важливості визнання європейської перспективи для підтримки процесу трансформації в нашій країні й висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини шляху України до набуття членства в ЄС і НАТО.

Він також подякував Зузані Чапутовій за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та стан переговорів для досягнення миру.

Президенти обмінялися думками щодо енергетичної безпеки України та Європи.

Володимир Зеленський також поінформував словацьку колегу про перебіг реформ, будівництво доріг та діджиталізацію, що відбуваються в Україні.

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Перший день участі в роботі Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго Президент України Володимир Зеленський завершив спілкуванням з лідерами низки країн під час офіційного прийому від імені уряду Великої Британії. Також відбулося спільне фотографування учасників Конференції, 1 листопада 2021 року
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