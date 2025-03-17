Президенти України та США провели телефонну розмову 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави подякував Президенту США за продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Ця зустріч допомогла суттєво просунутися на шляху до закінчення війни. Лідери погодилися, що Україна та Сполучені Штати мають продовжувати працювати разом для досягнення сталого миру. Завдяки США і Президенту Трампу та за американського лідерства цього можна досягти вже цьогоріч.

Дональд Трамп поділився подробицями своєї вчорашньої розмови з Володимиром Путіним і головними питаннями обговорення. Припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури може стати першим кроком до повного закінчення війни та встановлення безпеки. Володимир Зеленський підтримав цей крок, і Україна підтвердила свою готовність його реалізувати.

Крім того, у Джидді американська сторона запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і наша держава також прийняла цю пропозицію. Україна продовжить працювати заради того, щоб це відбулося. Такі кроки необхідні, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню.

Глава Української держави поінформував про ситуацію на полі бою та перебіг операції в Курській області, а також про наслідки російських ударів.

Окремо під час розмови йшлося про звільнення військовополонених і повернення українських дітей. Президенти також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життя.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов’язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків до миру. Президенти доручили своїм радникам і представникам розпочати це якнайшвидше. Вони також відзначили роботу державного секретаря США Марко Рубіо, радника Президента США з питань національної безпеки Майкла Волца, спецпредставника Президента США з питань України Кіта Келлога, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, міністра оборони України Рустема Умєрова та заступника очільника Офісу Глави держави Павла Паліси.

Президенти України та США наголосили, що під час наступних зустрічей команди можуть узгодити всі аспекти, необхідні для просування на шляху до тривалого миру й гарантій безпеки.

Глава держави подякував Президенту США та всьому американському народові за підтримку. Володимир Зеленський наголосив, що українці прагнуть миру, саме тому наша держава прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Окремо Президент України відзначив важливість концепції Президента Трампа щодо миру завдяки силі.

Лідери домовилися підтримувати постійний контакт, зокрема на найвищому рівні та на рівні своїх команд.

