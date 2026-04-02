Президенти України та Єгипту обговорили розвиток двосторонньої співпраці в різних сферах і безпекову ситуацію у світі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Президент Єгипту повідомив, що його країна більше не прийматиме зерно з тимчасово окупованих територій України, яке експортує Росія. Водночас Єгипет зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. Володимир Зеленський подякував за це рішення і підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що Єгипет готовий докласти зусиль для досягнення достойного миру для України. Президенти домовилися про подальші контакти на рівні міністрів закордонних справ.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Володимир Зеленський поінформував про свої зустрічі й домовленості з країнами регіону.

«Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва, і ми готові працювати в цьому напрямі також і з Єгиптом», – зазначив Глава держави.

Президенти обговорили інші сфери для розвитку двосторонньої взаємодії між країнами та домовилися працювати в цьому напрямі.