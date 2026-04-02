Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента
2 квітня 2026 року - 20:46

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

4 квітня 2026 року - 20:42

Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

4 квітня 2026 року - 19:32

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

4 квітня 2026 року - 10:00

Офіційний візит Президента України до Сирії
5 квітня 2026 року - 18:23

Президенти України та Єгипту обговорили розвиток двосторонньої співпраці в різних сферах і безпекову ситуацію у світі

3 квітня 2026 року - 18:39

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Президент Єгипту повідомив, що його країна більше не прийматиме зерно з тимчасово окупованих територій України, яке експортує Росія. Водночас Єгипет зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. Володимир Зеленський подякував за це рішення і підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що Єгипет готовий докласти зусиль для досягнення достойного миру для України. Президенти домовилися про подальші контакти на рівні міністрів закордонних справ.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Володимир Зеленський поінформував про свої зустрічі й домовленості з країнами регіону.

«Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва, і ми готові працювати в цьому напрямі також і з Єгиптом», – зазначив Глава держави.

Президенти обговорили інші сфери для розвитку двосторонньої взаємодії між країнами та домовилися працювати в цьому напрямі.

