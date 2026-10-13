Президенти України, Євроради та Єврокомісії обговорили посилення української ППО, зміцнення енергетики та підтримку фінансової стійкості України

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Звісно, ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Наразі ми не бачимо з російського боку сигналів про те, що вони готові до цього – до завершення цієї війни. Саме тому ми маємо готуватися до зимового пакета. Йдеться не лише про енергетику, а й про протиповітряну оборону та фінансування. Я вдячний, що ЄС підтримує нас», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував лідерів ЄС про нічні російські удари по енергетиці та продовження атак по українських містах і громадах зранку.

«Вранці був жахливий удар росіян по Харкову. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Сімнадцять людей поранені. Були російські удари й по торговельному центру в Рівному та енергетичних обʼєктах у чотирьох регіонах», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив: потрібне європейське лідерство, щоб був достатній захист життя від цього російського терору. Україна цінує, що всі рішення, про які домовляємося, оперативно реалізуються. Зокрема, сьогодні обговорили подальшу допомогу, передусім потреби в енергетиці та ППО. Також ішлося про підтримку фінансової стійкості України не лише цього року, а й наступного.

Особлива увага під час зустрічі – роботі на євроінтеграційному треку. Володимир Зеленський відзначив те, що цього тижня були відкриті два нові переговорні кластери. Президент Європейської ради відзначив зусилля України та, зокрема, роботу парламенту й наголосив, що навіть попри війну тривають переговори, ухвалюються рішення та впроваджуються реформи.

«Підтримка України з боку Європейського Союзу залишається непохитною. Зараз не час припиняти підтримку України чи послаблювати санкції проти Росії. Зараз час посилити нашу підтримку й тиск. Це необхідно для того, щоб змусити Росію погодитися на реальне припинення вогню, сісти за стіл переговорів і зупинити цю війну», – акцентував Антоніу Кошта.

Президентка Європейської комісії також відзначила інтенсивну співпрацю з Україною на її шляху до Європейського Союзу та роботу державних інституцій для впровадження змін.

«Тепер мета полягає в тому, щоб до кінця року відкрити останні два кластери й повноцінно перейти до реалізації реформ, необхідних для вступу», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.