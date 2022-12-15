Президентові України передали Вифлеємський вогонь миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками скаутських організацій та отримав від них Вифлеємський вогонь миру.

До Глави держави завітали члени молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України», всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», громадської організації «Асоціація гайдів України». Вони принесли Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру, який отримали від своїх друзів-скаутів з Австрії.

Президент наголосив, що ця щорічна традиція важлива, і подякував за те, що скаути її продовжують.

«Ви – пластуни, скаути, гайди – виконуєте дуже важливу роботу. І цей вогонь цьогоріч не лише символічний. Він нас підтримує, показує, що ми не боїмося агресії Росії. Ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги – кожен на своєму місці», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Вифлеємський вогонь миру підтримує дух і дає енергію українським воїнам, які зараз на передовій і яким найважче.

«Я знаю, що після мене цей вогонь буде на фронті. І для мене це – велика честь. Там він потрібний найбільше», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також подякував скаутам за велику освітню та волонтерську роботу. Глава держави висловив співчуття у зв’язку з втратами скаутського руху внаслідок війни та наголосив, що ці герої назавжди залишаться в нашій пам’яті.

«Коли ми дивимося на цей вогонь, ми згадуємо про всіх наших друзів, скаутів і пластунів, які сьогодні відклали свою виховну роботу, щоб захищати нашу Україну, згадуємо всіх наших загиблих воїнів. Так само ми згадуємо волонтерів, які роблять усе, щоб зберегти життя наших героїв. Згадуємо всіх учителів, лікарів, комунальників, які роблять свою важливу справу», – зазначила представниця «Пласту» Дарія Попова.

Вона розповіла Президентові про волонтерку-пластунку із Сєвєродонецька, яка 27 лютого виїхала з міста на велосипеді, і вже незабаром у Львові зібрала навколо себе переселенців та продовжила роботу з розвитку молоді. Крім того, вона з пластунами займається плетінням сіток, які користуються великим попитом серед українських військових.

Представниця Асоціації гайдів України Анастасія Радченко зауважила, що цьогоріч Вифлеємський вогонь – це не просто уособлення добра, надії та любові, а й символ непереможності та єднання.

«Пане Президенте, ми вам невимовно вдячні за вашу титанічну роботу. Ми розуміємо, ми відчуваємо, ми співпереживаємо. І ми, скаути та гайди по всьому світу, а особливо в Україні, не перестаємо працювати, намагаємося наблизити перемогу якнайшвидше», – сказала вона.

За словами Анастасії, цього року скаутська спільнота в усьому світі об’єдналася, створено багато центрів допомоги українським тимчасовим переселенцям. Скаути також контактують з офіційними особами іноземних держав, наприклад з Королем Швеції та Прем’єр-міністром Данії.

Член Національної організації скаутів України Ольга Дибкалюк розповіла, що скаути працюють над забезпеченням людей, які постраждали від війни, їжею, медикаментами, спеціальним одягом, засобами гігієни, передають каремати, розкладачки, спальні мішки та інші необхідні речі.

Крім того, скаути продовжують працювати з дітьми та молоддю, адаптуючись до проведення заходів в умовах воєнного часу та передаючи відповідний досвід. «Ми надаємо психологічну допомогу нашим дітям і сприяємо адаптації на нових місцях через скаутський метод та дотримуючись наших цінностей і принципів», – зазначила Ольга Дибкалюк.

Передаючи Вифлеємський вогонь миру Володимиру Зеленському, представники скаутських організацій висловили велику підтримку всім захисникам і захисницям України і українському народу від світової скаутської спільноти.

«Я дякую вам за цей вогонь. Нехай такий вогонь буде в кожній вашій родині. І найголовніше – збережіть те, що у вас зараз є, цей вогонь у душі і в серці. Слава Україні!» – сказав Президент.