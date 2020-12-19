Президентська ініціатива «Велике будівництво» стала однією з головних позитивних подій 2020 року – опитування

Оновлення доріг у межах ініційованої Президентом Володимиром Зеленським Національної програми «Велике будівництво» українці назвали позитивною подією року, що минає. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

За уточненою інформацією від Фонду «Демократичні ініціативи», програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. «Велике будівництво» – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно.

Також подіями 2020 року українці назвали епідемію коронавірусу, весняний карантин, війну на Донбасі. Але всі ці явища негативно оцінили від 94,8% до 100% респондентів.

Дослідження проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, крім окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед 2004 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

У серпні цього року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів дослідження щодо того, як українці ставляться до ініціативи «Велике будівництво». Згідно з опитуванням, президентську програму схвалювали 89,8% українців.

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