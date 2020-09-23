Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області.

Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами.

Під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі.

У виконанні військового оркестру прозвучав Державний Гімн України. Військові почти встановили труни з тілами загиблих на постаменти та обгорнули їх Державним прапором.

Над майданом Свободи пролетіли три військові літаки.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Під час церемонії було продемонстровано короткий відеоролик з портретами загиблих курсантів та членів екіпажу Ан-26.

На борту літака, який зазнав катастрофи 25 вересня 2020 року, було 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сім членів екіпажу. На місці трагедії загинули 25 осіб, курсант Віталій Вільховий помер у лікарні від отриманих ран. Ще один курсант – В'ячеслав Золочевський, вижив і був госпіталізований.

Президент України відзначив 27 військових медаллю «За військову службу Україні», 26 з них – посмертно. Відповідний указ № 421/2020 Глава держави підписав 6 жовтня.