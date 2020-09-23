Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26

6 жовтня 2020 року - 11:53

Інтерв’ю Президента України європейському виданню Politico Europe

6 жовтня 2020 року - 08:34

Ольга Стефанішина та Андрій Єрмак у Римі зустрілися з главою МЗС Італії

5 жовтня 2020 року - 19:59

Президент на зустрічі з гендиректором представництва Microsoft: Україна відкрита для розробки та втілення в життя діджитал-новацій

5 жовтня 2020 року - 18:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України та пані О.Зеленської у церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи літака АН-26Ш
Участь Президента України та пані О.Зеленської у церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи літака АН-26Ш

6 жовтня 2020 року - 12:01

Перейти до всіх галерей

Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26

6 жовтня 2020 року - 11:53

Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих унаслідок катастрофи літака Ан-26

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області.

Жалобна церемонія відбулася на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами.

Під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі.

У виконанні військового оркестру прозвучав Державний Гімн України. Військові почти встановили труни з тілами загиблих на постаменти та обгорнули їх Державним прапором.

Над майданом Свободи пролетіли три військові літаки.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Під час церемонії було продемонстровано короткий відеоролик з портретами загиблих курсантів та членів екіпажу Ан-26. 

На борту літака, який зазнав катастрофи 25 вересня 2020 року, було 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сім членів екіпажу. На місці трагедії загинули 25 осіб, курсант Віталій Вільховий помер у лікарні від отриманих ран. Ще один курсант – В'ячеслав Золочевський, вижив і був госпіталізований.

Президент України відзначив 27 військових медаллю «За військову службу Україні», 26 з них – посмертно. Відповідний указ № 421/2020 Глава держави підписав 6 жовтня.

ф

Участь Президента України та пані О.Зеленської у церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи літака АН-26Ш

6 жовтня 2020 року - 12:01
одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №421/2020

Про нагородження медаллю «За військову службу Україні»
Версія для друку