Президентське подружжя взяло участь у церемонії прощання з Леонідом Кравчуком

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяв участь у церемонії прощання з Главою Української держави у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком.

Церемонія відбулася в приміщенні Національного центру «Український дім» у Києві.

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до труни Леоніда Кравчука. Президентське подружжя поспілкувалося з членами родини покійного та висловило їм співчуття.

«Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися по мудру пораду. Він завжди чув і розумів прагнення людей навіть у найважчі моменти для нашої країни. Його внесок у формування незалежної України неоціненний. Як і зусилля з визнання нашої держави рівноправним учасником світових процесів і подолання наслідків тоталітаризму. Впевнений, безцінний досвід Леоніда Макаровича допоможе нам у перемозі над агресором і розбудові сильної, мирної, європейської держави Україна», – сказав Володимир Зеленський.

У церемонії прощання також узяв участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Поховають колишнього Президента на Байковому кладовищі в Києві.

Леонід Кравчук пішов із життя 10 травня 2022 року. Під його головуванням 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991-го Леонід Кравчук був обраний Президентом України, він перебував на цій посаді до 1994 року. 8 грудня 1991-го він став одним з підписантів Біловезької угоди, якою було констатовано припинення існування СРСР. У 1990, 1994, 1998 та 2002 роках Леоніда Кравчука обирали народним депутатом України. У 2020-му Президент Володимир Зеленський призначив його керівником делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Леонід Кравчук був удостоєний звання Героя України. Кавалер ордена Свободи та повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.