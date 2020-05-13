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Президенту доповіли про реалізацію програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19

9 червня 2020 року - 22:33

Президенту доповіли про реалізацію програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з членами Кабінету Міністрів України, представниками парламентських комітетів та керівництвом правоохоронних органів. Учасники обговорили перші кроки та результати реалізації програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19.

Глава держави заявив, що негативні наслідки карантинних заходів не оминули жодної країни світу.

«Національні уряди запроваджують безпрецедентні програми стимулювання економіки. Заможні країни витрачають мільярди доларів на підтримку вітчизняних виробників. Решта шукають нестандартні рішення заради забезпечення достойного місця у новій економічній реальності», – сказав Володимир Зеленський.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко доповів, що програма стимулювання економіки містить низку коротко- та середньострокових заходів для пріоритетних галузей економіки України на 2020-2022 рр. Основні напрямки програми включають 230 конкретних заходів з виконавцями та термінами реалізації.

Серед ключових напрямів програми – забезпечення повноцінного функціонування держави. Так, у межах реалізації цього напряму Україна вже використала такий інструмент, як адаптивний карантин.

Також програма передбачає стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Йдеться, зокрема, про реалізацію модифікованої програми кредитування «Доступні кредити 5-7-9%». У межах цього напряму планується запуск ще однієї програми кредитування «Нові гроші» після ухвалення необхідних законопроектів.

Крім того, програма стимулювання економіки передбачає оптимізацію податкового навантаження та адміністрування.

Водночас Президент України зазначив, що оновлена програма кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» повинна передбачати спрощену процедуру отримання позики під прийнятні відсотки для будь-якого представника малого та середнього бізнесу.

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