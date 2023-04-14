Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові під головуванням Андрія Єрмака обговорила підготовку до міжнародного саміту громад і регіонів

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Учасники зустрічі обговорили перебіг підготовки до проведення міжнародного саміту громад і регіонів.

Майбутній саміт, як зазначив Андрій Єрмак, стане важливою міжнародною подією з найвищим рівнем участі представників різних держав та іноземних громад. Захід підтвердить, що Конгрес місцевих та регіональних влад – платформа для ефективної взаємодії керівників міст і громад. Завдяки такому майданчику представники місцевих влад можуть безпосередньо обговорювати питання повоєнного відновлення держави, ініціативи з нормалізації життя громад та, головне, одержувати при цьому всебічну підтримку з боку організаторів і партнерів.

«Сьогодні ми вже маємо багато прикладів співпраці, але всі чекають від нас більш структурованої програми. І я сподіваюся, що саме Конгрес стане таким майданчиком», – зазначив керівник Офісу Президента України.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави Олексія Кулеби, станом на сьогодні особисту участь у саміті підтвердив 91 представник із 18 країн. Ще 111 представників із 36 держав готові долучитися в онлайн-форматі.

Делегації також відвідають регіони України, які постраждали внаслідок бойових дій чи перебували під російською окупацією.

«Станом на сьогодні запрошені учасники виявили бажання відвідати Київську та Чернігівську області, де вони матимуть змогу на власні очі побачити наслідки окупації та бойових дій, руйнування, яких завдала російська армія», – зазначив Олексій Кулеба.

Він розповів, що в межах саміту передбачене обговорення реінтеграції українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій. Учасники заходу також порушать питання розмінування та інноваційного розвитку територій.

За результатами саміту заплановано підписання підсумкової декларації й низки угод про партнерство на муніципальному рівні.

Водночас українські парламентарі удосконалюють законодавство у сфері місцевого самоврядування. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк доповіла про стан підготовки до другого читання законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування». Вона наголосила, що важливість документа в тому, що він визначає правову самостійність служби в органах місцевого самоврядування, унормовує посадові оклади службовців, проведення прозорих конкурсів при доборі на службу, а також передбачає деполітизацію процесів управління тощо.

«Ми розуміємо, що саме органи місцевого самоврядування будуть одним із ключових рушіїв відновлення нашої країни, тому прозора процедура конкурсного відбору, прозоре кар’єрне зростання й робота на основі затверджених КРІ – це ті речі, які дадуть змогу залучати на службу в органах місцевого самоврядування мотивованих, порядних і фахових людей», – переконана Олена Шуляк.

За її словами, документ уже пройшов погодження й готовий до розгляду в сесійній залі Верховної Ради в другому читанні.