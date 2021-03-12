При створенні Центру протидії дезінформації використовується як чималий український досвід, так і міжнародні здобутки у сфері боротьби з пропагандою – Ігор Жовква 

Створення з ініціативи Президента Володимира Зеленського Центру протидії дезінформації підтверджує, що Україна сьогодні перебуває на передовій боротьби з пропагандою та дезінформацією. Про це заявив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм».

«Такий Центр треба було створити щонайменше у 2014 році, коли разом з гібридною розпочалася інформаційна війна. Сьогодні він створюється. Ця ініціатива обговорюється й на міжнародному рівні. Про неї Президент України почав говорити влітку торік, він чітко заявив про цю ініціативу у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні 2020 року», – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що в Україні ретельно вивчали досвід інших країн при підготовці до відкриття цього Центру, зокрема таких міжнародних інституцій, як НАТО і Європейський Союз, які перебувають на передовій боротьби з пропагандою.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що у Фінляндії з 2017 року діє міжнародна організація European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, до якої входять дев’ять держав. Україна вивчала й цей досвід, а новостворений Центр протидії дезінформації також координуватиме свою роботу з цієї структурою.

Ігор Жовква звернув увагу, що важливою складовою боротьби з пропагандою є медійна грамотність, і зусилля з її впровадження докладаються, наприклад, на рівні ЮНЕСКО. І наразі йде активна робота щодо винесення цього питання на рівень Генеральної Асамблеї ООН.

«Україна зараз на рівні свого дипломатичного корпусу приєднується до цих ініціатив, щоб включити до них і питання контрпропаганди», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

На думку Ігоря Жовкви, навіть якби не було всіх цих міжнародних зусиль, Україна все одно мала б активно діяти у напрямку боротьби з пропагандою.

«Адже Україна сьогодні – на передовій боротьби з пропагандою. Але завдяки тому, що такі зусилля є, ми об'єднуємо наш потенціал. І нас підтримують всі ті країни, які вже здійснили свої конкретні зусилля у боротьбі з пропагандою. Вони підтримують зусилля Президента України, який зробив і буде далі робити внесок у світову боротьбу з пропагандою», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.