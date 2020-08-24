Прийдешні місцеві вибори є надважливими, бо завдяки децентралізації регіони отримують значні повноваження та фінансування – Президент на представленні Стратегії розвитку Одещини

У межах робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

«Сьогодні ми продовжуємо презентувати стратегії розвитку українських регіонів. 25 жовтня у нашої країни – місцеві вибори. Тепер, коли завершується дуже важлива реформа для України – реформа децентралізації, ці вибори є надважливими. Регіони отримують значні повноваження та фінансування. І кожен мешканець регіону повинен чітко розуміти, як використовуються його кошти, на що вони йдуть і найголовніше – для чого», – сказав Глава держави під час виступу на презентації Стратегії.

За його словами, саме регіональні стратегії розвитку покликані дати відповіді на ці питання.

На думку Володимира Зеленського, кожен регіон країни має величезний потенціал і майбутнє. Головне – чітко визначити свої сильні місця та в партнерстві з центральною владою розвивати їх, рухаючись уперед, до процвітання.

Зокрема, Одеська область має неймовірні перспективи, наголосив Президент.

«Ми завжди називаємо Одесу «перлина біля моря». На мою думку, це занадто скромно, бо Одещина – це цілий скарб біля моря», – сказав він.

Глава держави зауважив, що Одеська область – це логістичний хаб, морські ворота й туристичне серце України. Одещина має великий потенціал регіонального виробництва, сільського господарства та транзитної галузі, розвитку малого, середнього й великого бізнесу, науки, культури та спорту.

«Ми обов’язково маємо зробити цей регіон місцем, де хочеться відпочивати, мандрувати, навчатися, працювати. І це все одним словом – хочеться жити», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав менше говорити та більше працювати й показувати результат уже найближчим часом, «а глобальні перетворення не розтягувати на десятиліття, а вершити в найближчі декілька років».

Представляючи Стратегію розвитку Одеської області до 2027 року, народний депутат Сергій Колебошин наголосив, що цей регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал.

Проте на Одещині потребують вирішення екологічні питання. Зокрема, це переробка сміття та реконструкція очисних споруд, а також розчищення русел річок і лиманів, відновлення системи зрошення.

Також в області необхідно вирішити питання легалізації трудових відносин і трудової міграції.

Серед пріоритетів розвитку Одеської області Сергій Колебошин назвав формування ефективного економічного простору, новий соціально-гуманітарний розквіт, екотрансформацію, глобалізацію культурного та туристичного середовища. Також в області необхідно розвивати мережу якісного Інтернету.

Народний депутат відзначив роботу задля покращення інфраструктури регіону, що передбачає підвищення якості дорожнього покриття, запровадження європейських стандартів проектування та розвиток транспортної інфраструктури в туристичних місцях.

Депутат назвав п'ять основних проектів регіону: центр комплексної реабілітації в місті Южному, укріплення берегової лінії річки Дунай, реконструкція автомобільних доріг, розвиток туристичних можливостей Білгорода-Дністровського, де міститься унікальна фортеця, підстанція «Приморська».

«У нас уже є один рік успішного досвіду реалізації програми Президента «Велике будівництво». Ми довели країні, що можемо робити й робимо», – наголосив Сергій Колебошин.