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Прикордонники проявили себе на найвищому рівні – Президент під час зустрічі в Національній академії Державної прикордонної служби

3 травня 2024 року - 18:24

Прикордонники проявили себе на найвищому рівні – Президент під час зустрічі в Національній академії Державної прикордонної служби

Президент Володимир Зеленський відвідав Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Глава держави ознайомився зі змінами в роботі закладу після початку повномасштабного російського вторгнення. Ректор, генерал-майор Олександр Луцький підкреслив, що академія посилила військову підготовку.

У розмові з ліцеїстами, курсантами та викладачами закладу Володимир Зеленський зазначив, що у зв’язку з війною функції ДПСУ суттєво розширилися. Прикордонники не лише захищають українські рубежі, але й опановують різні види техніки та виконують бойові завдання на передовій. Зокрема, оператори дронів показали ефективний результат на фронті.

«Прикордонники проявили себе на найвищому рівні. Вони виконували всі бойові завдання абсолютно сміливо та професійно. Прикордонна служба розширює свої навички через війну. Безумовно, коли закінчиться війна, усі ці навички нікуди не подінуться. І така кількість операторів систем РЕБ і дронів, усі ці спеціалісти повинні залишитися й займатися сучасним кордоном України вже в мирний час», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також оглянув техніку, яку сьогодні використовують українські прикордонники. Це броньовані машини, РСЗВ, артилерія, дрони, засоби РЕБ.

З початку війни на базі академії створили 9 зведених загонів, які виконували бойові завдання в районі Києва, Гостомеля, Бучі, Мощуна, а також на східному кордоні нашої країни.

За проявлені мужність та героїзм 234 військовослужбовці академії були відзначені державними нагородами, 10 випускників отримали звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», із них 7 – посмертно.

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