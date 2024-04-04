Пріоритети регіональної політики: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні.

Співрозмовники обговорили пріоритети регіональної політики та реформи децентралізації в Україні. Зокрема, ті ініціативи, які стосуються реалізації Плану відновлення, реконструкції та модернізації країни в межах Ukraine Facility. Це фінансовий інструмент для нашої країни, який Європейська рада затвердила 1 лютого цього року. Він передбачає 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

«В умовах війни стала міжнародна підтримка має ключове значення для подальшого впровадження реформ», – наголосив Олексій Кулеба.

Сторони окремо відзначили прогрес України, якого вдалося досягти за конкретними критеріями членства з фокусом на питаннях регіонального розвитку та реформуванні місцевих державних адміністрацій.

Найякіснішим показником успіхів України на шляху до євроінтеграції стало те, що в березні цього року Рада ЄС узяла на розгляд проєкт переговорної рамки для України та Молдови. Олексій Кулеба подякував делегатам Представництва Євросоюзу за результативну співпрацю й наголосив на важливості затвердження рамки після проведення виборів до Європейського парламенту в червні.

Зі свого боку успіхи нашої країни відзначили й партнери.

«Роль місцевого самоврядування залишатиметься важливою для двох стратегічних процесів в Україні: розширення ЄС та відновлення», – зазначив керівник програм співробітництва Представництва ЄС Штефан Шльонінг.

Олексій Кулеба передав запрошення на чергове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбудеться незабаром.