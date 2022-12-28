Припинення війни в Україні має стати важливим для кожної країни світу, саме це передбачає українська формула миру – Андрій Єрмак

Україна зацікавлена в тому, щоб українську формулу миру підтримали якомога більше країн світу, тому готує саміт заради миру, який може відбутися на платформі ООН. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

«Президент запропонував проведення цього саміту саме на платформі ООН. Ми бачимо це як проведення Генеральної Асамблеї і водночас – проведення саміту. Для нас важлива підтримка більшістю країн цього мирного плану. Дуже важливо, щоб кожна країна світу вважала для себе дуже важливим припинення війни в Україні. І припинення цієї війни саме на українських умовах», – пояснив Андрій Єрмак.

За його словами, кожна країна може знайти в українській формулі миру пункт, реалізація якого буде важливою особисто для неї.

«Для когось це буде food security (продовольча безпека. – Ред.), для когось це буде екологічна безпека, для когось – ядерна безпека. План Зеленського складений таким чином, що кожна країна може знайти для себе, де вона може бути лідером», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Він також наголосив, що цей план розроблявся на основі Статуту ООН та норм міжнародного права.

«Тобто сьогодні дуже важко навіть країнам, які займають нейтральну позицію, виступати проти якогось пункту плану», – сказав Андрій Єрмак.

Він акцентував, що ідея Президента полягала саме в тому, щоб такі нейтральні країни, як Індія, Бразилія, інші держави Латинської Америки та Азії, теж побачили свій інтерес у реалізації української формули миру й були зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася.

«Щоб вони, по-перше, здійснювали тиск на Російську Федерацію, а, по-друге, були не зацікавлені допомагати РФ продовжувати цю війну. А ви знаєте, що сьогодні, на жаль, деякі країни навіть допомагають обходити санкції, які за ці десять місяців стали дуже точковими й цільовими», – резюмував Андрій Єрмак.