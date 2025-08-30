Припинення вогню потрібне, і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії — звернення Президента

Шановні українці, українки!

Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!

Тривають роботи в кількох областях після нічних російських ударів. Масштабна атака була: по Запоріжжю, Дніпровщині, Київщині, по інших наших регіонах, географія удару – від Харкова до Луцька. Десятки людей постраждали. Тільки в Запоріжжі 29 людей поранені, серед них три дитини. Одна людина загинула.

Більше ніж 500 російських дронів, 45 ракет. Значну частину вдалося збити, зокрема балістику – 6 балістичних ракет, 32 крилаті ракети. Також наші сили знешкодили за ніч 510 дронів, більшість із них – «шахеди».

Це вже другий такий масштабний удар Росії за тиждень – абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення війни не буде. І це все чіткі сигнали і для Сполучених Штатів Америки, і для Європи, і для лідерів, які цими днями в Китаї та будуть зустрічатися з Путіним.

Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї.

Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники. Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни.

Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це. Чекаю зараз на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом. Ми готуємось до зустрічей у Європі вже на тижні. Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!