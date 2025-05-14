Припинення вогню, тиск на Росію, головування Канади в G7, двостороння співпраця: Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Карні

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні, під час якої обговорили повне й безумовне припинення вогню, тиск на Росію, продовження підтримки України та головування Канади в G7.

«Ми захоплюємося тим, що ви робите. Ми захоплюємося вашою відданістю миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня. І наголошуємо: не може бути миру без повної підтримки та участі України, і ви маєте нашу абсолютну підтримку», – сказав Премʼєр-міністр Канади.

Володимир Зеленський подякував Канаді та канадському народові за непохитну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент наголосив, що цього тижня була реальна можливість зробити важливий крок до закінчення війни – досягти припинення вогню, – якби зустріч між Україною та Росією в Туреччині відбулася на найвищому рівні.

«Ми дійсно чекали Путіна, але він не з’явився. Ми вважаємо, що він боїться прямих двосторонніх переговорів. Але попри все, я думаю, що рішення щодо обміну військовополоненими дуже важливе. Тисяча людей – це багато. І я сподіваюся, ми отримаємо цей результат», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави коротко розповів про переговори в Стамбулі та наголосив: важливо координувати спільні з партнерами зусилля.

«Ми повинні посилити тиск на Росію, на Путіна, щоб дійсно досягти миру якомога швидше. І звичайно, безумовне припинення вогню – це дуже важливо. Ось чому потрібен тиск. Більше тиску, більше санкцій. Ми вдячні вам за ваші пакети санкцій, а також європейським лідерам і, звісно, Сполученим Штатам Америки», – сказав Президент.

Глава держави поінформував про російські ракетні та дронові удари по цивільних і зазначив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів.

Окрему увагу приділили пріоритетам головування Канади в G7. Україна розраховує на сильні додаткові санкції, зокрема вторинні, проти банківського та енергетичного секторів, а також проти тіньового танкерного флоту Росії. Крім того, важливо, щоб у фокусі G7 і далі була підтримка України, досягнення справедливого миру та гарантування безпеки.

Також лідери обговорили оборонну, енергетичну та економічну співпрацю, потенційні проєкти спільного виробництва, участь Канади у відбудові України.

Володимир Зеленський запросив Марка Карні приїхати до України з візитом. Марк Карні підтвердив запрошення Главі держави взяти участь у саміті G7 в червні.