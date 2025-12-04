Призери всеукраїнських і міжнародних олімпіад у 2025 році отримали премії Президента України

Радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник вручила призерам всеукраїнських і міжнародних олімпіад премії Президента України.

Їх особисто отримали 33 школярі та студенти, які стали переможцями всеукраїнських олімпіад, і семеро призерів міжнародних олімпіад із фізики, астрономії та астрофізики, а також Міжнародної молодіжної наукової олімпіади IJSO та Європейської олімпіади з експериментальної науки EOES.

«Ми хочемо бачити вас тими людьми, які рухатимуть нашу країну вперед, і впевнені: Україна потребує саме таких молодих лідерів. Того, на що за кордоном витрачають роки, в Україні молодь досягає значно раніше: стає засновниками стартапів, урядовцями, видатними науковцями», – зазначила Ольга Будник.

Загалом цього року премії Президента України присуджені 94 школярам і студентам: 33 призерам міжнародних олімпіад і 61 призеру всеукраїнських олімпіад. Переможці IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад отримають винагороду в розмірі 20 тис. грн, призери й переможці міжнародних учнівських олімпіад – 100 тис. грн.