У листопаді запрацювали ще три україномовні аудіогіди у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті – Олена Зеленська

Ще три україномовні аудіогіди з’явилися в Румунії, Франції та Бельгії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, 9 листопада, в День української писемності та мови, запрацював український аудіогід у Музеї імені Григоре Антипи в Бухаресті, що входить до п'ятірки найкрасивіших природничих музеїв Європи.

Ще один аудіогід українською з’явився у Страсбурзі, у палаці Рогана, де розташовані три ключові музеї міста: Музей образотворчого мистецтва (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-ужиткового мистецтва (Musée des Arts Décoratifs, MAD) та Археологічний музей (Musée archéologique).

Також український аудіогід можна почути в палаці Куденберг (Бельгія). Це підземний археологічний комплекс, який відкриває світ стародавнього Брюсселя через інтерактивну екскурсію.

«Вже 115 українських аудіогідів працюють у визначних пам’ятках 59 країн. Вони супроводжують палацами й музеями, галереями та заповідниками. Українська мова дає слово пам’яті та знанням світу. Дякую всім, завдяки кому це стало можливим», – сказала перша леді.