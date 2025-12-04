Президент:

Будемо працювати максимально конструктивно з усіма партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир – звернення Президента
Будемо працювати максимально конструктивно з усіма партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир – звернення Президента

4 грудня 2025 року - 21:38

4 грудня 2025 року - 21:38

Призери всеукраїнських і міжнародних олімпіад у 2025 році отримали премії Президента України

5 грудня 2025 року - 18:37

У листопаді запрацювали ще три україномовні аудіогіди у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті – Олена Зеленська

5 грудня 2025 року - 17:44

У Міжнародний день волонтера Президент нагородив відзнакою «Золоте серце» представників волонтерського руху

5 грудня 2025 року - 15:07

Ми створили Фундацію, щоб допомагати людям, які постраждали від війни, але з часом стало очевидно: найбільше підтримки потребують саме діти – Олена Зеленська

4 грудня 2025 року - 22:06

Зустріч Президента України та Президента Кіпру
Зустріч Президента України та Президента Кіпру

4 грудня 2025 року - 13:56

У листопаді запрацювали ще три україномовні аудіогіди у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті – Олена Зеленська

5 грудня 2025 року - 17:44

У листопаді запрацювали ще три україномовні аудіогіди у Страсбурзі, Брюсселі та Бухаресті – Олена Зеленська

Ще три україномовні аудіогіди з’явилися в Румунії, Франції та Бельгії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, 9 листопада, в День української писемності та мови, запрацював український аудіогід у Музеї імені Григоре Антипи в Бухаресті, що входить до п'ятірки найкрасивіших природничих музеїв Європи.

Ще один аудіогід українською з’явився у Страсбурзі, у палаці Рогана, де розташовані три ключові музеї міста: Музей образотворчого мистецтва (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-ужиткового мистецтва (Musée des Arts Décoratifs, MAD) та Археологічний музей (Musée archéologique).

Також український аудіогід можна почути в палаці Куденберг (Бельгія). Це підземний археологічний комплекс, який відкриває світ стародавнього Брюсселя через інтерактивну екскурсію.

«Вже 115 українських аудіогідів працюють у визначних пам’ятках 59 країн. Вони супроводжують палацами й музеями, галереями та заповідниками. Українська мова дає слово пам’яті та знанням світу. Дякую всім, завдяки кому це стало можливим», – сказала перша леді.

