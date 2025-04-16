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Продовження фінансової підтримки та зусилля заради миру: Президент зустрівся з конгресменом США Браяном Фіцпатріком

17 квітня 2025 року - 21:24

Продовження фінансової підтримки та зусилля заради миру: Президент зустрівся з конгресменом США Браяном Фіцпатріком

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з конгресменом Сполучених Штатів Америки та співголовою конгресового Українського кокусу Браяном Фіцпатріком.

Глава держави відзначив підтримку України з боку США, усього американського народу та обох палат і партій Конгресу Сполучених Штатів від самого початку повномасштабної російської агресії.

Серед ключових тем зустрічі – зусилля для встановлення справедливого й тривалого миру та американська пропозиція щодо безумовного припинення вогню. Президент наголосив на тому, що Україна підтримала її одразу. Водночас Росія вже 37 днів відкидає дипломатичні зусилля США.

Крім того, ішлося про гарантії безпеки для України, оборонну допомогу, взаємодію з Конгресом та санкції проти Росії. 

Браян Фіцпатрік запевнив у тому, що є група республіканців, які виступають за продовження фінансової підтримки України та забезпечення сильної позиції на переговорах. Конгресмен переконаний: щойно законопроєкт про додаткове фінансування для України потрапить на голосування, він матиме значну підтримку Конгресу США.

«Хотів, щоб ви про це знали, бо поки йдуть ці переговори, ви маєте розуміти: ви в сильній позиції завдяки таким людям, як ми. І ми готові ухвалювати складні рішення, щоб підтримати вас», – сказав Браян Фіцпатрік.

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