Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

Продовження гуманітарної допомоги та важливість тиску на Росію: Президент України провів першу зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

24 вересня 2025 року - 00:03

У Нью-Йорку Президент України провів зустріч із Президентом США

23 вересня 2025 року - 23:39

У Нью-Йорку Україна та Канада організували саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

23 вересня 2025 року - 22:13

Звернення Президента до учасників саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

23 вересня 2025 року - 19:54

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом.

Глава держави подякував за гуманітарну допомогу Україні з боку Ліхтенштейну. Президент зазначив, що для українців дуже важлива підтримка енергетичного сектору, зокрема під час зими. Адже від самого початку повномасштабного російського вторгнення кожна зима є новим викликом для стабільної роботи енергосистеми в умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Спадкоємний принц Ліхтенштейну відзначив хоробрість українців і запевнив у продовженні підтримки. Він наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

Під час зустрічі, зокрема, обговорили випадки порушення повітряного простору країн – членів НАТО з боку Росії, які стали значно частішими останнім часом. Володимир Зеленський зазначив, що таким чином РФ намагається знайти вразливі місця.

За словами Президента, важливо посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну та унеможливити будь-які наміри РФ поширювати свою агресію на інші країни Європи.

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року.
