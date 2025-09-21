Продовження гуманітарної допомоги та важливість тиску на Росію: Президент України провів першу зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом.

Глава держави подякував за гуманітарну допомогу Україні з боку Ліхтенштейну. Президент зазначив, що для українців дуже важлива підтримка енергетичного сектору, зокрема під час зими. Адже від самого початку повномасштабного російського вторгнення кожна зима є новим викликом для стабільної роботи енергосистеми в умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Спадкоємний принц Ліхтенштейну відзначив хоробрість українців і запевнив у продовженні підтримки. Він наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

Під час зустрічі, зокрема, обговорили випадки порушення повітряного простору країн – членів НАТО з боку Росії, які стали значно частішими останнім часом. Володимир Зеленський зазначив, що таким чином РФ намагається знайти вразливі місця.

За словами Президента, важливо посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну та унеможливити будь-які наміри РФ поширювати свою агресію на інші країни Європи.