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Продовження підтримки України, двостороння співпраця й тиск на Росію: Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Канади

16 березня 2025 року - 21:51

Продовження підтримки України, двостороння співпраця й тиск на Росію: Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави привітав Марка Карні зі вступом на посаду та подякував за підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності, а також відзначив внесок Канади у військову допомогу, підтримку енергетики та спільну з партнерами роботу для наближення справедливого і тривалого миру.

Одна з ключових тем розмови – посилення тиску на Росію. Премʼєр-міністр поділився своїм баченням того, як необхідно збільшити санкції проти Москви. Зокрема, ішлося про тотальні санкції проти тіньового танкерного флоту та банківського сектору.

Володимир Зеленський і Марк Карні також обговорили гуманітарний аспект гарантій безпеки для України, який охоплює відновлення нашої держави та підтримку економіки після закінчення війни.

Окрема увага – українській тематиці під час головування Канади у «Групі семи». Серед іншого, ішлося про результати зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка відбулася 12–14 березня в Канаді, та сильне підсумкове комюніке. Президент України та Премʼєр-міністр Канади домовилися взаємодіяти в різних форматах і на різних рівнях, щоб зробити співпрацю ще більш предметною та практичною.

Крім того, обговорили розвиток двосторонніх відносин. Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. Глава держави зазначив, що за час цієї війни Україна набула великого досвіду у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів та готова до спільного виробництва.

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