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Продовження підтримки України та співпраця в межах коаліції охочих: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ентоні Албенізі

4 травня 2025 року - 11:40

Продовження підтримки України та співпраця в межах коаліції охочих: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ентоні Албенізі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі та привітав із переконливою перемогою на виборах.

Глава держави подякував за те, що підтримка України залишатиметься у фокусі уваги, і відзначив участь Австралії в коаліції охочих. Президент наголосив, що наша держава потребує єдності зусиль усіх партнерів для досягнення справедливого та сталого миру.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки нічної російської атаки дронами та зазначив, що зміцнення ППО – ключовий пріоритет України для захисту людей і наша держава розраховує на допомогу від партнерів. Окремо йшлося про інші військові потреби та додаткове зміцнення Сил безпеки й оборони.

Президент України та Прем’єр-міністр Австралії також обговорили важливість звільнення людей, яких Росія захопила в полон.

Глава держави запросив Ентоні Албенізі відвідати Україну. Лідери домовилися бути в постійному контакті.

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