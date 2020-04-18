Продовження та пом’якшення карантину обговорили на нараді в Офісі Президента

Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня. Про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо подолання епідемії хвороби.

Також розглядали різні можливості пом’якшення карантину заради психологічної підтримки громадян та запуску економіки.

«Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

На нараді також обговорили подальше забезпечення країни засобами захисту. Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні три тижні. Надалі постачання забезпечуватиме Міністерство охорони здоров’я України, яке вже організовує закупівлі за спрощеною процедурою.

Національна поліція повідомила Президенту України про те, що через карантин рівень злочинності в цілому зменшився, однак на 15% зріс рівень шахрайства в Інтернеті. Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшивий продаж засобів захисту.

«Українцям треба бути особливо обережними й купувати і продукти, і речі, і засоби захисту на перевірених сайтах, а всі онлайн-платформи ошуканців треба закривати», – зауважив Глава держави.

Крім того, на нараді доповіли про ситуацію з пожежами в Житомирській області. Наразі вона нормалізується.